Российский посол грозит последствиями.

В России назвали передачу Украине американских ракет ATACMS "грубейшей ошибкой", пригрозив "самыми серьезными" последствиями.

Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов в комментарии РИА Новости сказал, что США якобы продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией.

"Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет – грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер. Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений", - сказал посол журналистам.

Видео дня

При этом он уверяет, что передача ракет якобы не сможет повлиять на расстановку сил на фронте.

Украина получила ATACMS: что известно

Напомним, что прошлой ночью российские захватчики заявили о мощной атаке на свои аэродромы в оккупированных Бердянске и Луганске. Они уверяли, что Украина ударила по объектам ракетами ATACMS.

Днем Силы специальных операции Вооруженных сил Украины сообщили, что превели операцию под названием DRAGONFLY. В ходе нее были уничтожены девять вертолетов, спецтехника, пусковая установка ПВО и склад боеприпасов.

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные применили дальнобойные ракеты ATACMS.

Вас также могут заинтересовать новости: