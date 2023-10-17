17 октября стало известно, что Украина на днях тайно получила от США дальнобойные ракеты.

Главнокомандующий Вооруженными силами, генерал Валерий Залужный показал первые пуски в Украине американских ракет ATACMS большой дальности.

"ATACMS. Работа наших воинов. Благодарю вас за службу! Благодарю партнеров за поддержку. Вместе - к победе", - отметил он.

Применение ATACMS в Украине - видео

Украина получила ATACMS - что сообщалось

Напомним, 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила и применила дальнобойные ракеты ATACMS.

До этого американские СМИ писали, что Украине тайно отправили дальнобойные ракеты, чтобы российские войска не передислоцировали свои военные базы.

Известно, что в ночь на 17 октября, ВСУ атаковали аэродромы с российской авиацией во временно оккупированных Бердянске и Луганске. Эту успешную операцию ССО Украины назвали DRAGONFLY.

В ходе этой операции ВСУ поразили девять вертолетов различных модификаций; специальную технику, которая находилась на аэродромах; пусковую установку ПВО; склад боеприпасов; взлетные полосы аэродромов.

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