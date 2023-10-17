Близкий к ВВС РФ канал пишет, что это был один из сильнейших ударов по армейской авиации.

Ночные удары вооруженных сил Украины по аэродромах вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска стали "самыми серьезными" с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом пишет близкий к ВВС РФ Телеграм-канал Fighterbomber. Автор канала, который называет себя пилотом-бомбардировщиком в отставке, пишет, что по аэродрому, где базировалась армейская авиация якобы ударили ракеты ATACMS, которых у Украины еще нет.

"Утро не доброе. Х*хлы ночью нанесли удар ракетами ATACMS по нашему аэродрому, на котором базировалась армейская авиация. Один из самых серьезных ударов за все время "сво". Если не самый серьезный. Есть потери и в людях, и в технике", - говорится в сообщении.

Видео дня

Канал отмечает, что бессмысленно писать, что "надо делать выводы чтобы такого больше не повторилось". "Такое будет повторяться, пока идет война. Надо быть готовым к этому", - говорится в публикации.

Удары по аэродромам оккупантов

Утром 17 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.

Как уточнили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ, российские вертолеты были поражены в результате ночных ударов по аэродромам вблизи Бердянска и Луганска.

В Сети появились кадры ударов Вооруженных сил Украины по аэродрому вблизи временно оккупированного Бердянска. На видео видно, что атаку совершили ночью. Российская ПВО пыталась перехватить ракеты, но не удалось.

Вас также могут заинтересовать новости: