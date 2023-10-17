Ночные удары вооруженных сил Украины по аэродромах вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска стали "самыми серьезными" с начала полномасштабного вторжения России.
Об этом пишет близкий к ВВС РФ Телеграм-канал Fighterbomber. Автор канала, который называет себя пилотом-бомбардировщиком в отставке, пишет, что по аэродрому, где базировалась армейская авиация якобы ударили ракеты ATACMS, которых у Украины еще нет.
"Утро не доброе. Х*хлы ночью нанесли удар ракетами ATACMS по нашему аэродрому, на котором базировалась армейская авиация. Один из самых серьезных ударов за все время "сво". Если не самый серьезный. Есть потери и в людях, и в технике", - говорится в сообщении.
Канал отмечает, что бессмысленно писать, что "надо делать выводы чтобы такого больше не повторилось". "Такое будет повторяться, пока идет война. Надо быть готовым к этому", - говорится в публикации.
Удары по аэродромам оккупантов
Утром 17 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.
Как уточнили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ, российские вертолеты были поражены в результате ночных ударов по аэродромам вблизи Бердянска и Луганска.
В Сети появились кадры ударов Вооруженных сил Украины по аэродрому вблизи временно оккупированного Бердянска. На видео видно, что атаку совершили ночью. Российская ПВО пыталась перехватить ракеты, но не удалось.