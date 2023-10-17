В Воздушных силах прокомментировали ночные удары по аэродромам, расположенным вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска.

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали ночные удары по аэродромам РФ, расположенным возле временно оккупированных Луганска и Бердянска.

Ранее в РФ сделали нелепое заявление о том, что Украина нанесла удары по объектам ракетами ATACMS, которых даже не имеет на своем вооружении. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал это событие в эфире Радио Свобода.

Он отметил, что если информация об ударах по аэродромам подтвердится, то это очень хорошая новость, потому что вертолеты часто используются врагом на передней линии фронта. Также он отметил, что не знает деталей атаки по технике врага.

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"Что, как и чем было поражено, я не имею возможности вам об этом говорить, возможно кто-то позже об этом расскажет. Но, в конце концов, поражение такой техники как вертолеты противника, которые он использует - Ка-52, Ми-24 - безусловно, это хорошо для нас. Потому что вертолеты вместе с тактической авиацией постоянно работают на фронте, на передней линии",- сказал Игнат.

При этом представитель командования Воздушных сил напомнил историю с уничтожением военной техники врага на аэродроме в ранее оккупированной Чернобаевке. Они уже выглядели "как многосерийное кино".

"Враг пытается вертолеты держать ближе к линии боевого столкновения, как это было в Чернобаевке. И здесь - Луганск, Бердянск - это непосредственно недалеко от линии фронта", - добавил он.

Игнат отметил, что у оккупантов вертолетная техника более современная за счет оружия. В частности, у них есть противотанковые управляемые ракеты с большой дальностью применения.

"Вертолеты постоянно работают собственно непосредственно в 10 плюс километрах от линии боевого столкновения. Поэтому поражение такой техники действительно важно для нас", - подчеркнул спикер Воздушных сил.

Ночью атаковали аэродромы РФ вблизи Бердянска и Луганска

Как сообщал УНИАН, сегодня в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ отметили, что российские вертолеты были поражены в результате ночных ударов по аэродромам вблизи Бердянска и Луганска.

В сети появились видео ударов по аэродрому вблизи временно оккупированного Бердянска. Атака пришлась на ночь 17 октября. Российской ПВО перехватить ракеты не удалось.

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