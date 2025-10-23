Этот самолет с легкостью может использовать для взлета и посадки украинские аэродромы, асфальтированные дороги и даже грунтовку.

Шведские истребители Gripen являются довольно доступным в обслуживании и дешевле аналогов. Кроме того, они гораздо доступнее истребителей F-35.

Об этом в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона, рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. Он считает, что проблем с интеграцией этих самолетов у Украины не возникнет, ведь уже есть успешные примеры – американские F-16 и французские Mirage.

Кроме того, этот самолет с легкостью может использовать для взлета и посадки украинские аэродромы, асфальтированные дороги и даже грунтовку.

Видео дня

"У нас сегодня десятки аэродромов по всей стране, которые мы используем как аэродромы подскока: грунтовые полосы, участки автодорог, куда садится самолет, может дозаправиться, взять вооружение и дальше идти бомбить нашего недруга. Этот самолет, имея большие колеса, высокое шасси, мог бы обеспечить, чтобы у нас была разная авиация и для противовоздушного боя, и для ударов по противнику на земле", – резюмировал Игнат.

К тому же, этот самолет имеет свою номенклатуру вооружения. Некоторое уникальное, некоторое является подходящим для самолетов, используемых НАТО.

"Если бы мы получили Gripen, то имели бы еще дополнительное вооружение от той или иной страны и могли бы его применять. Потому что сегодня именно ракеты и бомбы являются дефицитом, а Россия применяет их в огромном количестве", – пояснил представитель Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что украинские пилоты уже освоили истребители Gripen. Они ездили в Швецию для проведения ознакомительных полетов.

Истребители Gripen для Украины

Украина 22 октября подписала письмо о намерениях заключить крупное соглашение о покупке самолетов Gripen, которые должны быть произведены в Швеции. Речь идет о сотрудничестве и возможности начать крупную сделку по около 100-150 истребителям Gripen серии E, которые начинают производиться сейчас, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

В то же время он прогнозирует, что первая партия самолетов Gripen новой модификации может быть поставлена в Украину, вероятно, не ранее, чем через три года.

Вас также могут заинтересовать новости: