Известно, что уничтожены девять вертолетов, склады боеприпасов, специальная техника, пусковая установка ПВО и повреждены взлетные полосы аэродромов.

Вооруженные силы Украины уничтожили девять вертолетов различных модификаций на аэродромах во временно оккупированных Бердянске и Луганске. Об этом сообщают Силы специальных операции ВСУ в Telegram.

Отмечается, что успешная операция ССО Украины по поражению аэродромов в Бердянске и Луганске называется DRAGONFLY.

"Силы специальных операций получили информацию об использовании противником аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также нахождении на них значительного количества авиационной и специальной техники, и боеприпасов", - сказано в сообщении.

Бойцы проверили указанную информацию и получили подтверждение.

"Координаты и необходимые данные переданы для поражения подразделениям Сил обороны. В результате нанесения огневого удара в ночь с 16 на 17 октября оккупанты понесли значительные потери", - отмечается в сообщении.

По последним данным, в Бердянске и Луганске уничтожено:

девять вертолетов различных модификаций;

специальная техника, которая находилась на аэродромах;

пусковая установка ПВО;

склад боеприпасов;

повреждены взлетные полосы аэродромов.

"Склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, потери в живой силе противника составляют десятки погибшими и ранеными. Тела до сих пор достают из-под завалов.

Как сообщал УНИАН, ранее было известно, что на протяжении минувших суток подразделения Сил обороны Украины результативно отработали по скоплениям российских захватчиков и их технике.

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