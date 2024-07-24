Он хочет оставить только "морально здоровые" вещи, среди которых - паломнические путешествия по России.

Российский "политолог" Александр Дугин, известный также как главный идеолог современной идеологии "русского мира", предложил запретить в России почти все развлечения. В своем Telegram-канале он написал, что у жителей РФ должен быть исключительно "здоровый" отдых.

"Надо разрешать только морально здоровые развлечения - прежде всего хороводы и путешествия по родному краю, а еще лучше паломничество по святым местам. Остальное надо запретить. У здорового народа должен быть здоровый отдых. А не это все...", - написал он.

Наибольшее отвращение у него вызывают такие развлечения, как КВН, который он назвал "ядовитой матрицей вырождения".

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"[Это] системное подтачивание социальной рациональности и традиционных ценностей. Сейчас зловещая природа этого пагубного явления видна наглядно. Зеленский, Галкин и все остальное, включая людей, сгоревших заживо в Махачкале", - педалирует идеолог.

Что известно о Дугине

Александр Дугин, 1962 года рождения, - российский философ, политолог, доктор политических наук. Больше всего известен как идеолог так называемого "русского мира". Заведовал (2009-2014) кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. Директор Высшей политической школы им. Ильина.

Взгляды Дугина исследователями оцениваются как фашистские. Сам он причисляет себя к собственной "четвертой политической теории", которая, по его мнению, должна быть следующим шагом в развитии политики после первых трех: либерализма, социализма и фашизма. Политическая деятельность Дугина направлена на создание евразийской сверхдержавы через интеграцию России с бывшими советскими республиками в новый Евразийский союз. Ранее Дугин долго призывал к захвату Украины.

Он внесен в санкционные списки Евросоюза, США, Канады и других стран.

Напомним, в августе 2023 года в Подмосковье подорвался автомобиль дочери Дугина - Дарьи Дугиной - 29-летней журналистки и политолога. Женщина ехала на автомобиле Toyota Land Cruiser, когда во время движения машина подорвалась, въехала в забор и сгорела.

Знакомый погибшей, лидер общественного движения "Русский горизонт" Андрей Краснов заявил, что взорванный автомобиль принадлежал отцу Дугиной. Он предположил, что целью был сам Александр Дугин.

22 августа ФСБ РФ объявила о раскрытии убийства Дугиной. Там ожидаемо заявили, что убийство спланировали и совершили украинские спецслужбы. По версии российской спецслужбы, исполнительница убийства якобы 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая заехала в Россию в июне вместе с 12-летней дочерью.

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