Дугин одним из первых публично поддержал оккупационные группировки страны-агрессора и оправдывал их военные преступления против Украины.

Сообщено о подозрении идеологу "русского мира" и главе прокремлевской международной организации "Евразийское движение" Александру Дугину, который призвал уничтожить Украину и ее жителей. Об этом сообщается в Telegram Службы безопасности Украины.

"Фигурант является одним из ключевых идеологов агрессивной политики РФ и геноцида украинского народа. В своих многочисленных выступлениях, печатных изданиях и публикациях он уже более 10 лет отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее вооруженному захвату российскими войсками", - напомнили в СБУ.

Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения РФ Дугин одним из первых публично поддержал оккупационные группировки страны-агрессора и оправдывал их военные преступления против Украины.

"Злоумышленник открыто пропагандировал идеи массового физического уничтожения украинцев, а также гражданской инфраструктуры нашего государства", - подчеркивается в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2. ст. 442 (геноцид).

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на территории России, СБУ проводит комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против Украины.

Дело Дугина - главное

Как известно, прошлым летом в Подмосковье неизвестные взорвали автомобиль, в котором находилась дочь российского пропагандиста Дугина.

Известно, что она поддерживала войну в Украине и оправдывала зверства российской армии.

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