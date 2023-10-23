Эту и другие подобные операции реализовывали элитные украинские оперативники.

Дочь российского пропагандиста Дарью Дугину ликвидировала Служба безопасности Украины. Взрывчатку подложили в клетку для перевозки животных.

Как сообщает The Washington Post, информацию об этом подтвердили несколько информированных источников. За четыре недели до взрыва автомобиля, в котором находилась Дугина, украинские спецслужбы установили тайный отсек в клетке для кота и спрятали туда компоненты взрывчатки.

20 августа 2022 года устройство сдетонировало недалеко от Москвы во внедорожнике. По данным WP, операцию организовала СБУ. Журналисты назвали ее "частью бурной теневой войны Украины". Украинские спецслужбы развивали возможности для таких операций после первого вторжения России в 2014 году.

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Украинские и американские высокопоставленные источники сообщили, что в этой и других подобных операциях участвовали элитные команды украинских оперативников, "сформированные, подготовленные и оснащенные в тесном партнерстве с ЦРУ". Впрочем, в американской разведке подчеркнули, что не причастны к участию "в операциях по целенаправленному убийству".

"У нас слишком много врагов, которых важнее нейтрализовать. Людей, запускающих ракеты. Людей, совершивших зверства в Буче, - прокомментировал неназванный украинский высокопоставленный чиновник по вопросам безопасности, назвав ликвидацию Дугиной "очень циничной".

Издание отмечает, что за последние 20 месяцев СБУ и ГУР организовали "десятки убийств" российских чиновников на оккупированных территориях, вероятных коллаборантов, офицеров за линией фронта и известных сторонников войны в российском тылу, в том числе и пропагандиста Владлена Татарского.

Ликвидация Дарьи Дугиной

Как сообщал УНИАН, в Подмосковье подорвался автомобиль дочери российского философа Александра Дугина - Дарьи Дугиной - 29-летней журналистки и политолога. Дугина погибла на месте. Инцидент произошел вечером, 20 августа. Дугина ехала на автомобиле Toyota Land Cruiser, когда во время движения машина подорвалась, въехала в ограждение и сгорела, а обломки разбросало по всей дороге.

Первой версией назвали взрыв газового баллона, однако сейчас российские правоохранители склоняются к тому, что под дном авто сработало взрывное устройство.

Кроме того, знакомый погибшей и лидер общественного движения "Русский горизонт" Андрей Краснов заявил, что взорванный автомобиль принадлежал отцу Дарьи Дугиной. Он предполагает, что целью был сам Александр Дугин.

Потом стало известно, что после гибели дочери Дугина в России уже начали угрожать Украине. А сам создатель "русского мира" попал в больницу.

22 августа ФСБ РФ объявила о раскрытии убийства дочери главного идеолога "русского мира" Александра Дугина. Там ожидаемо заявили, что убийство спланировали и совершили украинские спецслужбы. По версии российской спецслужбы, исполнительница убийства - 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая заехала в Россию в июне вместе с 12-летней дочерью.

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