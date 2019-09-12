Российский поп посоветовал девушке "остудить свой пук*н"

Ранее этот же священник фигурировал в другом скандале.

Российский священник Дионисий Васецкий посоветовал прихожанке "остудить свой пук*н" в комментариях в соцсети.

Об этом сообщает URA.ru.

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"Анна, девушка, остудите свой пук*н, иначе треснет сейчас", – написал он во время электронной переписки.

В местной епархии ответили, что Дионисий вместе со священниками переехал в другую область.

Ранее Васецкий уже был фигурантом скандала. 58-летняя прихожанка заявляла, что он избил ее, потому что она не там припарковалась. По словам женщины, Дионисия покрывает брат – епископ Иннокентий. По информации издания, о существующем конфликте между прихожанами и отцом известно главе Русской православной церкви Кириллу.

Как сообщал УНИАН, в Ленинградской области (Россия) местные пенсионерки разрезали качели на глазах у детей.