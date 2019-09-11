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С пилой на детей: российские пенсионерки разрезали качели из-за детских криков (видео)

16:33, 11 сентября 2019
Русский міръ
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Пенсионерки резали качели по очереди / Скриншот

Скандал из-за шума качелей произошел вечером 10 сентября, передают 47News.

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Две женщины, недовольные слишком шумными играми детей, вышли на улицу с пилой и по очереди отрезали части аттракциона.

На опубликованном в сети видео родители пытались как-то уладить конфликт с пенсионерами. По словам одной из женщин, скрип и детские крики не давали спокойно отдыхать столетней бабушки.

Администрация города устанавливает сумму ущерба. Чтобы компенсировать потерю качелей, чиновники готовятся обращаться в полицию.

Как сообщал УНИАН, жительница российского Санкт-Петербурга кремировала тело сына, а через полгода оказалось, что он жив.

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Теги: #дети#Россия#российские пенсионеры