С пилой на детей: российские пенсионерки разрезали качели из-за детских криков (видео)

Чиновники обратятся в полицию с заявлением на пенсионерок.

В Ленинградской области (Россия) местные пенсионерки разрезали качели на глазах у детей.

Скандал из-за шума качелей произошел вечером 10 сентября, передают 47News.

Читайте также12-летняя москвичка по дружбе отдала цыганам полтора миллиона рублей

Две женщины, недовольные слишком шумными играми детей, вышли на улицу с пилой и по очереди отрезали части аттракциона.

На опубликованном в сети видео родители пытались как-то уладить конфликт с пенсионерами. По словам одной из женщин, скрип и детские крики не давали спокойно отдыхать столетней бабушки.

Администрация города устанавливает сумму ущерба. Чтобы компенсировать потерю качелей, чиновники готовятся обращаться в полицию.

Как сообщал УНИАН, жительница российского Санкт-Петербурга кремировала тело сына, а через полгода оказалось, что он жив.