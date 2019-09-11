Святой водой и иконами: в Твери священники на самолете изгоняли бесов из местных алкоголиков (видео)

В самолете также находилась семейная пара, в которой муж «чудом исцелился от пьянства».

В Твери священнослужители вылили на город с самолета 70 литров святой воды, чтобы исцелить жителей от пьянства.

Об этом сообщает tvernews.

Читайте такжеРоссийский священник освятил пивной магазин и попал на видео

Так называемый «крестный ход» митрополит Тверской и Кашинский Савва вместе с еще одним представителем церкви Александром (Горячевым) провели в День трезвости, 11 сентября.

На борт они взяли 70 литров святой воды, икону «Неупиваемая чаша» и лик Иоанна Предтечи. Также в самолете находилась семейная пара, в которой муж «чудом исцелился от пьянства».

«Любая болезнь - от вируса, а вирус - это бес. Поэтому любая болезнь - в первую очередь, духовная болезнь», - пояснил отец Александр. Освященную воду лили на город из чаши. Митрополит в это время читал молебен, чтобы «оградить» город от таких «несчастий», как аварии и социальные бедствия.

«В чем смех? В том, что мы пытаемся помочь людям избавиться от болезней? В том, что мы пропагандируем - перестаньте употреблять алкоголь, наркотики, перестаньте блудить - это вызывает смех? Пускай смеются - а мы будем свое дело делать», - ответил отец Александр тем людям, которые скептически относятся к «крестному ходу».

Как сообщал УНИАН, в Алтайском крае в четверг, 15 августа, состоялся воздушный крестный ход с иконами для борьбы с лесными пожарами в Сибири.