В Москве оправдали федерала-наркобарона, который организовал поставку кокаина в Россию в брикетах масла

Суд внезапно решил, что следователи собрали недостаточное количество доказательств, и полностью оправдали бывшего федерала.

Московский суд оправдал бывшего сотрудника службы по контролю за оборотом наркотиков Виктора Толпыгина, который организовал крупный канал поставки кокаина из Доминиканской республики в Россию.

Об этом пишет Росбалт.

Толпыгина, в частности, обвиняли в получении взятки (ст. 290 УК РФ), контрабанде наркотических средств в особо крупных размерах (ст. 229.1 УК РФ), покушения на сбыт наркотиков в особо крупных размерах (ст. 228.1 УК РФ).

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Слушания по делу начались в апреле 2019 года. На днях суд внезапно решил, что следователи собрали недостаточное количество доказательств, и полностью оправдали бывшего федерала.

В полицию на федералов заявил местный бизнесмен, от которого Толпыгин вместе с коллегами требовали 15 тысяч долларов взятки в обмен на уничтожение протоколов о хранении наркотиков.

Толпыгина задержали за получение взятки, но отпустили под подписку о невыезде. Вскоре мужчина сбежал за границу, где наладил канал поставки кокаина из Доминиканской республики в Россию с бывшими коллегами. Наркотики россияне поставляли под видом масла.

В наркокартели также были задействованы российские таможенники, которые пропускали курьеров вне очереди.

В 2016 году суд приговорил двух подельников Толпыгина до 15 и 15,3 лет тюрьмы. Толпыгина задержали в 2017 году и направили его под домашний арест, из-под которого тот сбежал. Снова поймать наркобарона удалось только в апреле 2018 года, после чего его отправили под стражу.

Как сообщал УНИАН, в рамках российского эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкоголя и сигарет можно будет предъявить продавцу мобильное приложение вместо бумажного паспорта.