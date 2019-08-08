В России глава фонда «Жизнь без наркотиков» госпитализирован с отравлением наркотиками

В отношении общественника составили административный протокол.

В российском городе Сыктывкар руководителя общественной организации "Жизнь без наркотиков" госпитализировали с отравлением синтетическими наркотиками. Мужчина попал в поле зрения правоохранителей.

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Об этом сообщает «Комиинформ», ссылаясь на пресс-службу МВД РФ по Республике Коми.

«Установлено, что 37-летний сыктывкарец, употребив наркотик, получил сильнейшую интоксикацию, с которой его доставили в медицинское учреждение для оказания соответствующей медпомощи», – сообщили в ведомстве.

За немедицинское потребление наркотических средств в отношении общественника составили административный протокол, и назначили наказание в виде административного ареста на четверо суток.

Ранее сообщалось, что россиянка с острой болью хотела попасть к врачу, но ее отправили за талоном.