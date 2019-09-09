Российский киберпанк: в РФ разрешат покупать алкоголь с мобильным приложением вместо паспорта

Эксперимент с электронными паспортами может начаться в Москве в первой половине 2020 года.

В рамках российского эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкоголя и сигарет можно будет предъявить продавцу мобильное приложение вместо бумажного паспорта.

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Об этом в интервью российским «Известиям» рассказал Вице-премьер России Максим Акимов. По его словам, эксперимент в Москве может начаться в первой половине 2020 года.

«Эксперимент, скорее всего, распространим на услуги, где нет юридически значимых трансакций. Например, при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения, оценим его взламываемость», – отметил Акимов.

Приложение будет доступно на iOS и Android, а также на российской мобильной ОС «Аврора» (основана на Sailfish OS – ред.)

«Приложение будет на российской криптографии. В целом работать это будет примерно так, как работает сейчас оплата товаров и услуг с помощью NFC (технология беспроводной передачи данных)», – уточнил чиновник.

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