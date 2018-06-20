В Deutsche Welle осудили выходку российского фаната, схватившего журналистку за грудь в прямом эфире (видео)
Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle расценила как сексуальное домогательство выходку российского футбольного болельщика, который прямо во время прямого эфира схватил и поцеловал журналистку испанской редакции DW.
Как сообщает DW, репортер Джулиет Гонсалес Теран подверглась сексуальному домагательству, освещая ЧМ-2018 в РФ. Мужчина «появился из ниоткуда» схватил ее за грудь и поцеловал ее в щеку.
#RUSIA2018— DW (Español) (@dw_espanol) 14 июня 2018 г.
Comienza el Mundial y nuestra reportera @JULIETHCGT se encuentra demasiado cerca de los hinchas en el corazón de Moscú. [ko] pic.twitter.com/oMkHoUv6jy
После короткой запинки от шока корреспондент продолжила вести репортаж перед камерой, а мужчина скрылся в толпе.
В аккаунте DW Sports в Twitter, комментируя инцидент, указали, что «целовать кого-либо против его воли – это харрасмент. Хватать женщину за грудь, пока она занята своей работой – это сексуальное домагательство».
Sorry, but no.— DW Sports (@dw_sports) 20 июня 2018 г.
Kissing someone against their will is sexual harassment.
Groping a woman's breast while she's busy doing her job is sexual harassment.
This behavior is unacceptable, and it needs to be treated as such. https://t.co/x25bfDJvDE
Подчеркивается, что такое поведение является неприемлемым, и требует соответствующей реакции.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сравнил с проститутками женщин, которые обвинили в домогательствах режиссера Харви Вайнштейна.