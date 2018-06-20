В Deutsche Welle осудили выходку российского фаната, схватившего журналистку за грудь в прямом эфире (видео)

16:38, 20 июня 2018
Русский міръ
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В немецкой DW не оценили широты души российских болельщиков, бросающихся на женщин / dw.com

Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle расценила как сексуальное домогательство выходку российского футбольного болельщика, который прямо во время прямого эфира схватил и поцеловал журналистку испанской редакции DW.

Как сообщает DW, репортер Джулиет Гонсалес Теран подверглась сексуальному домагательству, освещая ЧМ-2018 в РФ. Мужчина «появился из ниоткуда» схватил ее за грудь и поцеловал ее в щеку.

После короткой запинки от шока корреспондент продолжила вести репортаж перед камерой, а мужчина скрылся в толпе.

В аккаунте DW Sports в Twitter, комментируя инцидент, указали, что «целовать кого-либо против его воли – это харрасмент. Хватать женщину за грудь, пока она занята своей работой – это сексуальное домагательство».

Подчеркивается, что такое поведение является неприемлемым, и требует соответствующей реакции.  

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сравнил с проститутками женщин, которые обвинили в домогательствах режиссера Харви Вайнштейна.

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Теги: #Россия#ЧМ-2018