В Deutsche Welle осудили выходку российского фаната, схватившего журналистку за грудь в прямом эфире (видео)

Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle расценила как сексуальное домогательство выходку российского футбольного болельщика, который прямо во время прямого эфира схватил и поцеловал журналистку испанской редакции DW.

Как сообщает DW, репортер Джулиет Гонсалес Теран подверглась сексуальному домагательству, освещая ЧМ-2018 в РФ. Мужчина «появился из ниоткуда» схватил ее за грудь и поцеловал ее в щеку.

После короткой запинки от шока корреспондент продолжила вести репортаж перед камерой, а мужчина скрылся в толпе.

В аккаунте DW Sports в Twitter, комментируя инцидент, указали, что «целовать кого-либо против его воли – это харрасмент. Хватать женщину за грудь, пока она занята своей работой – это сексуальное домагательство».

Sorry, but no.



Kissing someone against their will is sexual harassment.

Groping a woman's breast while she's busy doing her job is sexual harassment.



This behavior is unacceptable, and it needs to be treated as such. https://t.co/x25bfDJvDE