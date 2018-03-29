Пресс-секретарь Путина сравнил жертв сексуальных домогательств с проститутками

Песков отметил, что история с обвинением Слуцкого в домагательствах напоминает ему "модную" тему в США.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сравнил с проститутками женщин, которые обвинили в домогательствах режиссера Харви Вайнштейна.

Такую оценку он высказал, отвечая на вопрос о его отношении к информации о домогательствах депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого к журналисткам, пишет Русская служба Би-Би-Си.

"Есть конкретная женщина, которая обвиняет его (Слуцкого - Би-би-си) в том, что он приставал. Они имеют право защищать себя в том порядке, который установлен законом. Это не столько связано с комиссией по этике, сколько связано с правоохранительными органами", - заявил он.

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По словам Пескова, ему неизвестно, чтобы кто-то "реализовывал свои права по защите чести и достоинства в порядке, установленном законом".

"Если Слуцкий напал на эту бедную журналистку - она где была, чего она терпела? Ее зажали в кабинете… Я не знаю, наверное девушкам виднее. Его можно посчитать не очень приятным мужчиной. Если он тебя зажал, если он тебя домогался, ты чего молчала? Чего в милицию не пошла? Почему столько времени прошло, и ты выходишь в комиссию по этике?" - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что история с обвинением Слуцкого в домагательствах напоминает ему "модную" тему в США.

"Чуть-чуть тут есть какая-то дань моде. Вы знаете, мне это напоминает голливудских звёзд, которые стали звёздами, которые сделали многое, что не подобает понятию чести и достоинства. Но они это сделали, чтобы стать звёздами. Они заработали сотни миллионов долларов, и по истечении 10 лет они говорят, что Вайнштейн плохой", - добавил Песков.

"Может быть он подонок, но никто же из них не пришёл в полицию, не сказал, что меня Вайнштейн изнасиловал. Нет! Хотела заработать 10 миллионов долларов. Как называется женщина, которая за 10 миллионов долларов переспала с мужчиной? Может быть грубо говорю, но она называется проститутка", - подытожил он свои рассуждения.