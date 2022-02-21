Обращение главы государства ожидается после заседания СНБО.

В понедельник, 21 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступит с обращением к украинцам на фоне решения российского коллеги Владимира Путина о признании независимости "ЛДНР".

На данный момент неизвестно точное время видеообращения главы государства, поскольку еще не состоялся брифинг по результатам заседания СНБО.

Напомним, 21 февраля Зеленский созвал срочное заседание Совбеза нацбезопасности Украины из-за решений Путина по "ЛДНР" и разговоров о вероятном российском вторжении.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". Об этом он заявил в ходе телеобращения. Также глава страны-агрессора попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими "республиками".

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