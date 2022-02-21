Заседание созвано в связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета Безопасности Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом он сообщил в Twitter.

"В связи с заявлениями, которые прозвучали на заседании Совета безопасности Российской Федерации, провел срочные консультации с Эмануэлем Макроном, Олафом Шольцом и созвал СНБО", - отметил президент.

Как сообщают СМИ, начало заседания СНБО планируется на 20:00.

Напомним, ранее сегодня главарь "ДНР" Денис Пушилин обращался к Президенту Российской Федерации с просьбой признать независимость так называемой "республики". С аналогичной просьбой обратился и главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ объявил, что решение о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР" будет принято сегодня.

Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев предложил Владимиру Путину "признать" всю территорию Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированные части.

Признание Россией "Л/ДНР": что известно

15 февраля Госдума России поддержала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Верховная Рада, в свою очередь, приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

В обращении звучит призыв к международным организациям не признавать любые решения России, которые будут касаться признания "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, украинский парламент призвал решительно осудить любые действия России, направленные на ухудшение ситуации с безопасностью в мире в целом и в Украине в частности; рассмотреть вопрос правовых оснований пребывания РФ в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН и провести срочное заседание СБ ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины.

Также ВР призвала безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении России для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

В обращении отмечается, что так называемая "власть" незаконных образований является оккупационными администрациями, управление которыми осуществляется Россией. Поэтому Верховная Рада считает невозможным вести прямые переговоры с главарями этих образований.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина сообщила международным партнерам, что признание Россией "Л/ДНР" как "независимых образований" будет означать ее выход из Минских договоренностей.

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