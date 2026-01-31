Зеленский высказался о возвращении мужчин, которые во время войны уехали за границу

Президент считает, что чем больше мужчин призывного возраста вернется, тем "легче будет нашей армии".

Президент Украины Владимир Зеленский высказал свое отношение к тому, что многие украинские мужчины находятся за границей в то время, как армия нуждается в подкреплении. Об этом он сказал в интервью Чешскому радио.

"Я не смотрю на это, как на миллионы людей, которые уехали. Я смотрю на это, как на большое испытание и на то, что миллионы людей остались. И именно потому, что миллионы людей остались, осталась Украина", - отметил он.

Что касается возможности усиления армии, то президент заявил, что "очень хотелось бы помочь тем военным, которые на фронте, у которых из-за того, что иногда не хватает ребят, нет ротации".

"И это было бы очень справедливо, чтобы у них был отпуск, чтобы они имели возможность увидеть родных, близких, просто отдохнуть, просто, знаете, иногда возвращаться в объятия своей семьи, что очень важно, что дает тебе энергию. И я думаю, что такие ребята, которые уехали, могли бы, безусловно, помочь", - сказал он.

Но в то же время, говорит Зеленский, на фронте для каждого военного очень важно, кто рядом с ним. Мол, "человек доверяет тому, кто рядом, потому что знает, что они вместе держат какое-то направление":

"И знает, что если его подведет здесь один, два, три человека, и они сбегут, то он может погибнуть, потому что он будет один... Иногда говорят, что того, кто сбежал, нужно сейчас забрать и на фронт отправить. И я понимаю эти эмоции, они у всех есть. Но нужно спросить ребят, которые на фронте: смогут ли они доверять этому человеку?.. То есть это такой вопрос, на который просто не ответить, потому что разные люди и разные причины".

Президент вспомнил, как один европейский лидер предлагал его приглашать украинцев возвращаться домой из-за границы: "Слушай, я тебя прошу, я сам твоим людям там ничего не могу сказать, потому что общество меня не будет поддерживать, потому что общество разделяет поддержку тех людей, которые уехали из-за войны. Но там очень много украинцев, и нам уже трудно. Не мог бы ты пригласить их в Украину?".

"Я ему сказал, что я могу их приглашать в Украину. Я могу это сделать. Но как это сработает, если человек сбежал от войны?" – высказался украинский президент и добавил, что есть такие украинцы, которые уехали, а потом вернулись и встали на защиту страны.

Он признал, что чем больше молодых физически способных людей призывного возраста вернется из-за границы, тем "легче будет нашей армии, легче нашим людям, легче Украине".

Проблема возвращения мужчин в Украину

Как сообщал ранее УНИАН, канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к Зеленскому с требованием по поводу молодых украинцев. Он призвал президента Украины обеспечить, чтобы молодые украинские мужчины оставались в стране и проходили службу, связав это с вопросом безопасности.

"Украина должна обеспечить, чтобы ее молодые люди могли найти достойную работу в своей стране, а не ехать в Германию, Польшу или Францию. Мы уже обсуждали этот вопрос в Брюсселе вместе, и я считаю, что это ожидание, которое Украина может выполнить. Украинские мужчины не должны выезжать в ЕС, а должны проходить службу", - сказал он.

