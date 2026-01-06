Мерц обратился к Зеленскому с требованием из-за выезда молодых украинцев

По его мнению, Украина должна обеспечить, чтобы молодые мужчины не выезжали в Германию, Польшу или Францию.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского обеспечить, чтобы молодые украинские мужчины оставались в стране и проходили службу, связав это с вопросом безопасности.

По его мнению, Украина должна это обеспечить, чтобы молодые мужчины не выезжали в Германию, Польшу или Францию.

"Украина должна обеспечить, чтобы ее молодые люди могли найти достойную работу в своей стране, а не ехать в Германию, Польшу или Францию. Мы уже обсуждали этот вопрос в Брюсселе вместе, и я считаю, что это ожидание, которое Украина может выполнить. Украинские мужчины не должны выезжать в ЕС, а должны проходить службу", - сказал он.

По его словам, для достижения мира в Украине потребуются компромиссы.

"Нам, безусловно, придется пойти на компромиссы, чтобы достичь мира в Украине. Мы сделаем все возможное, с упорством, реализмом и дальновидностью, чтобы достичь наилучшего возможного результата: стабильного прекращения огня, надежных гарантий безопасности и мира в Европе, который мы будем строить вместе", - приводит его слова Le Monde.

Украинская молодежь в Германии

Христианско-социальный союз Германии, который является младшим партнером партии Мерца, призвал к ужесточению миграционной политики в отношении украинцев.

"Мы будем настаивать на том, чтобы трудоспособные украинские мужчины внесли свой вклад в защиту своей страны. Мы требуем, чтобы все просители убежища, независимо от страны происхождения, использовали свои активы для покрытия расходов на пребывание в Германии", - говорится в проекте резолюции.

