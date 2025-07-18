Президент уволил Александра Литвиненко с этой должности.

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом говорится в указе главы государства №496/2025 от 18 июля. "Назначить Умерова Рустема Энверовича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.

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Другим указом президент уволил Александра Литвиненко с этой должности.

Напомним, Умеров занимал должность министра обороны с 6 сентября 2023 года, а Литвиненко работал на должности главы СНБО с 26 марта 2024 года.

Кадровые перестановки в верхушке власти

17 июля Зеленский анонсировал продолжение переформатирования украинского сектора безопасности.

На этой неделе Верховная Рада отправила правительство Дениса Шмыгаля в отставку. Новым премьер-министром стала Юлия Свириденко, а новым министром обороны - Шмыгаль. Также назначены и другие министры в составе нового правительства.

Зеленский назвал задачи, которые должен выполнить новый Кабмин во главе с премьер-министром Юлией Свириденко. Глава государства отметил, что необходимо гарантировать украинским защитникам уверенность в достаточном обеспечении Сил обороны, и для этого будет увеличиваться внутренний экономический потенциал.

Ранее Умерова рассматривали кандидатом на должность посла Украины в США.

Вместо этого, должность посла Украины в США может занять Ольга Стефанишина.

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