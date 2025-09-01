В РФ активизировался Янукович: что заявил беглый экс-президент

Янукович утверждает, что якобы был не против вступления Украины в Европейский Союз.

В Российской Федерации после длительного перерыва неожиданно "проявился" бывший президент Украины Виктор Янукович, который во время Революции Достоинства сбежал из страны.

В 2014 году он бежал на фоне протестов, участники которых настаивали на вступлении Украины в Европейский Союз. А сегодня в видеозявлении, которое опубликовали росСМИ, он заявил, что якобы целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС, но в Европе "высокомерно" себя повели.

"Я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом. Ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно. Не проявляли понимания сложностей экономической ситуации в Украине. Прямо скажу, высокомерность проявляли", — заявил Янукович.

Видео дня

При этом он утверждает, что "контролировал этот процесс и двигал (его) вперед".

Также он заявил, что всегда был против вступления Украины в НАТО. Якобы это привело бы к "внутреннему противостоянию".

"Но я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда, это прямая дорога к гражданской войне", — утверждает Янукович.

Бегство Януковича - больше новостей

Напомним, по данным Офиса Генерального прокурора Украины, экс-президент Украины Виктор Янукович находится в Московской области - поселке Барвиха Одинцовского района.

В апреле четвертый президент получил заочно второй приговор - 15 лет лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу. Сообщалось, что 23 февраля 2014 года он, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности президента и представителями РФ, незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку не менее двух десятков человек из числа своего близкого окружения. По данным следствия, сначала Янукович и его спутники прибыли в Ейск, потом - в Анапу, а оттуда на военно-транспортном самолете, предоставленном ВС РФ, - к военному аэродрому "Гвардейское" на территории Крыма. Там он подстрекал военнослужащих УГО Украины, которые обеспечивали его личную охрану, к дезертирству и выезду в Россию.

Вас также могут заинтересовать новости: