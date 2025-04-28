Экс-президент скрывается в РФ уже от двух судебных приговоров украинских судов.

Беглый экс-президент Виктор Янукович сейчас находится в Московской области, в Барвихе. Об этом УНИАН сказала начальник управления информационной политики Офиса Генерального прокурора Сюзанна Савчук.

"Подтверждаем слова нашего прокурора", - отметила она.

Перед этим СМИ информировали, что сегодня заместитель начальника Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Украины Денис Иванов после оглашения приговора Януковичу и экс-заместителю начальника УГО Константину Кобзарю, сообщил, что экс-президент и сейчас находится на территории РФ.

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"По нашей информации, он (Янукович - УНИАН) находится в Московской области, поселок Барвиха Одинцовского района", - сказал Иванов.

Отмечается, что бывший "удошник" Кобзарь проживает в Москве.

Янукович получил второй приговор - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 апреля, Офис генерального прокурора Украины сообщил, что вынесен приговор четвертому президенту Украины и бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины - начальнику Службы безопасности президента Украины.

Подольский районный суд Киева признал их виновными в совершении преступлений и назначил наказание: для Виктора Януковича - 15 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 Уголовного кодекса Украины);

Для Константина Кобзаря - 10 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через госграницу Украины и дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины).

В прокуратуре напомнили, что это уже второй приговор бывшему президенту: в январе 2019 года он был осужден за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины) и назначено 13 лет лишения свободы.

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