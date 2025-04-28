Кроме президента-беглеца, приговор получил и бывший заместитель начальника УГО.

Четвертый президент Украины получил второй приговор в украинском суде - 15 лет лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу.

Как отмечается в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора, был вынесен приговор четвертому президенту Украины и бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины - начальнику Службы безопасности президента Украины.

Так, Подольский районный суд Киева признал их виновными в совершении преступлений и назначил наказание.

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Для бывшего президента Украины - 15 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 Уголовного кодекса Украины).

Экс-заместителю начальника УГО - 10 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через госграницу Украины и дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины).

"Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года экс-президент Украины, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности президента и представителями РФ, воздушным путем незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО", - отметили в прокуратуре.

Подчеркивается, что полет осуществлялся вне пункта пропуска через госграницу для воздушного сообщения. Они вылетели на трех российских военных вертолетах под управлением летчика-пилота вооруженных сил России с окраины села Урзуф Мангушского района Донецкой области в направлении России к военному аэродрому в городе Ейск.

Пробыв там некоторое время, они полетели в Анапу, а оттуда на военно-транспортном самолете, предоставленном представителями ВС РФ, направились к военному аэродрому "Гвардейское" на территории Крыма.

"В дальнейшем экс-президент принял решение при содействии ВС РФ окончательно покинуть Украину. Находясь на территории воинской части черноморского флота РФ в районе Казачьей бухты в г. Севастополь, он подстрекал военнослужащих УГО Украины, которые обеспечивали его личную охрану, к дезертирству и выезду в Россию. Из Автономной Республики Крым экс-президента вывозили морским путем российские военные", - напомнили в ОГП.

Так, в результате вместе с экс-президентом морским судном из Севастополя в Россию выехала часть работников госохраны. На военную службу они не вернулись.

Также отмечается, что маршрут передвижения президента-беглеца по территории Украины и России составлялся, полностью контролировался и сопровождался сотрудниками федеральной службы охраны и военными южного военного округа России. "Он согласовывался непосредственно с президентом России", - добавили в прокуратуре.

Дело рассматривалось по процедуре специального судебного производства in absentia (в отсутствие обвиняемых), поскольку лица скрываются от правосудия.

В прокуратуре напомнили, что это уже второй приговор бывшему президенту: в январе 2019 года он был осужден за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины) и назначено 13 лет лишения свободы.

Также ранее было сообщено о подозрении 15 бывшим работникам Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны по факту дезертирства (ч. 2 ст. 408 УК Украины).

Дело против Порошенко

Как сообщал УНИАН, ранее в Офисе генпрокурора заявляли об открытии уголовных производств против пятого президента Украины Петра Порошенко и еще четырех человек. В декабре 2021 года ему было сообщено о подозрении в совершении по предварительному сговору группой лиц государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

Материалы Крыжопольского районного суда Винницкой области показывают, что жена Порошенко Марина подала на него иск в суд - о разделе имущества.

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