Деятельность этих должностных лиц привела к снижению боеспособности ВСУ и существенному ослаблению обороноспособности государства.

Работники ГБР собрали доказательства противоправных действий трех министров обороны Украины времен президентства Виктора Януковича, которые привели к снижению боеготовности и боеспособности Вооруженных сил Украины, а также к существенному ослаблению обороноспособности государства.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, в период с марта 2010-го по февраль 2014 года, пренебрегая требованиями Конституции и законов Украины, а также осознавая системные угрозы со стороны Российской Федерации, указанные должностные лица вместо выполнения задач по укреплению оборонного потенциала страны, принимали меры по отчуждению военной техники и вооружения Вооруженных сил Украины. Таким образом они способствовали ослаблению обороноспособности государства и фактически оказали помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины.

В ГБР информируют, что по распоряжениям указанных должностных лиц было безосновательно продано боеспособное вооружение и военная техника, в частности:

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• сотни единиц танков, бронетехники и артиллерийских систем;

• десятки единиц зенитно-ракетных комплексов;

• сотни единиц гусеничной и колесной техники;

• десятки боевых самолетов и вертолетов;

• тысячи ракет;

• миллион единиц стрелкового оружия и боеприпасов различных калибров.

"Все это вооружение и техника были крайне необходимыми для Вооруженных сил Украины в начале вооруженной агрессии Российской Федерации в 2014 году и остаются критически важными сегодня", - отметили в ГБР.

Отмечается, что комплекс проведенных процессуальных действий и судебных военных экспертиз подтвердил необоснованность управленческих решений, принятых каждым из бывших министров обороны, а также установил прямую причинно-следственную связь между их действиями и негативными последствиями для боеготовности и обороноспособности государства.

Трем бывшим министрам обороны Украины времен Виктора Януковича сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

В ГБР добавили, что в случае неявки подозреваемых по вызовам будет решен вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления их в розыск.

Собственные источники сообщили УНИАН, что речь идет о Михаиле Ежеле, Дмитрии Саламатине и Павле Лебедеве.

Дерибан в ВСУ

В 2016 году тогдашний Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что руководство ВСУ в течение с 2005 по 2014 годы распродало военного имущества, техники и оружия на сумму почти 2 миллиарда гривен.

По его словам, за эти годы были проданы 832 танка, 232 вертолета, 202 самолета, 714 БМП и БТР, 4930 автомобилей, 28 555 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 1 млн 824 тыс. единиц стрелкового оружия и боеприпасов - на 560 млн грн.

Луценко отмечал, что хищение и продажа военного имущества бывшими руководителями силового блока стало одним из факторов, которые привели к многочисленным человеческим жертвам на Донбассе во время боевых действий в начале вторжения РФ в 2014 году.

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