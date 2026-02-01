Пойдет ли в президенты во второй раз: Зеленский ответил, что все зависит от одного условия

Глава государства подтвердил, что думает о том, баллотироваться ли снова в президенты, как только это позволят условия после окончания войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что точно еще не знает, будет ли баллотироваться на второй президентский срок. Это будет зависеть от того, как закончится российская война против Украины. Но иногда Зеленский все же размышляет об этом, подтвердил он в интервью для Český rozhlas Plus.

"Иногда думаю. Иногда думаю, да", - подчеркнул Зеленский. Кроме того, у него спросили, есть ли у него какое-то личное желание относительно того, что делать, как только закончится война.

"Иногда хочется просто чуть больше быть с детьми. И честно говоря, на сегодняшний день уже все равно где", - сообщил президент Украины.

Выборы в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в декабре Зеленский подчеркивал, что Украина должна провести выборы президента "как можно быстрее" после подписания мирного соглашения с РФ. По его словам, такое видение разделяют партнеры Украины.

Также Зеленский подчеркивал, что инициатор войны Владимир Путин не может решать, когда и в каком формате будут проходить выборы в Украине. Выборы - это вопрос украинского народа.

