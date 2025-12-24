Для этого процесса необходимо гарантировать безопасность, отметил президент.

Украина должна провести выборы президента "как можно скорее" после подписания мирного соглашения с РФ. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время разговора с журналистами.

"Как можно скорее. Такое видение партнеров. Мы понимаем, откуда это идет. То есть в определенный момент после подписания соглашения или в процессе реализации соглашения Верховная Рада будет способна проголосовать дату выборов президента Украины. Например, мы подписали - и можно делать президентские выборы. Мы не видим в этом проблемы. Если речь идет о том, что кому-то очень хочется выборов в Украине и что это дает какую-то надежду, что можно достичь политикой того, чего они не достигли войной, то они это проталкивают. Но это не значит, что украинский народ именно так это будет воспринимать", - сказал Зеленский.

Президент пояснил, что Украина может провести выборы в своих интересах как демократической страны. В то же время он отметил, что у партнеров Украины не должно быть никаких сомнений относительно результатов этих выборов.

Также, по словам президента, для проведения выборов нужна безопасность самого процесса.

"Сложнее с другим. Например, нам нужно особое положение, пока отходят, не отходят, пока завершается... Мобилизацию можно трансформировать или не делать в условиях, когда есть соглашение и оно реализуется, а, может, делать частично и частично демобилизовать людей. Но самое главное - не потерять на какой-то срок войско, не потерять позиции. Это очень опасно", - пояснил Зеленский.

Он отметил, что речь идет именно о выборах президента. Поскольку на парламентские выборы наложены конституционные ограничения. А относительно местных выборов - это другой масштаб участия с точки зрения права быть избранными.

"То есть своя специфика, которая возможна уже после снятия ограничений военного положения. То есть представим себе, что мы подписали соглашение. Мы не можем военное положение отменить, например, полгода или несколько месяцев. Но написан пункт, что как только мы подпишем - как можно скорее провести выборы. Я не хочу цепляться за должность, я это говорил. Тогда парламент должен сейчас наработать и проголосовать, например, что если есть условия безопасности, есть условия для демократических стандартов, то проходят выборы президента Украины, и срок 60 или 90 дней, если предусмотрено что как можно скорее - то есть срок сокращен", - отметил Зеленский.

Также президент прокомментировал вопрос референдума. По его словам, для этого также необходимо прекращение огня. В то же время он отметил, что допускается проведение одновременных выборов президента и всеукраинского референдума.

"Я не могу сейчас сказать именно технически. Если мы подписываем соглашение, и если идет референдум... Мы его подписываем, и потом оно пошло на референдум. То есть даже если я его подписал как президент, а оно пошло на референдум, то решение референдума будет выше моей подписи. После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня", - сказал Зеленский.

По его словам, после подписания мирного соглашения с РФ, его должен ратифицировать парламент и/или всеукраинский референдум.

Подготовка к выборам в Украине: что известно

Ранее Центризбирком принял постановление, которым возобновил функционирование автоматизированной информационно-коммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" в части взаимодействия с избирателей. По словам главы фракции "Слуга народа", обновление реестра избирателей - одно из базовых условий проведения любых выборов.

В то же время, как отметил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, для проведения выборов в Украине необходимо внести изменения в законодательство об их во время военного положения. Поэтому, по словам Дубовика, сейчас мяч находится на стороне Верховной Рады.

Тем временем спикер парламента Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке законопроекта о выборах. Группа, в частности, должна проработать вопрос голосования военнослужащих и их права избираться, а также голосования миллионов украинцев, которые сейчас находятся за пределами Украины.

