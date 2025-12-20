Зеленский подчеркнул, что выборы могут проходить тогда, когда есть безопасность для их проведения.

Российский диктатор Владимир Путин не может решать, когда и в каком формате будут проходить выборы в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совместного брифинга с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос о том, если будут в Украине выборы, будут ли они проводиться и на временно оккупированных территориях, Зеленский сказал, что "не Путину решать, когда, в каком формате будут проходить выборы в Украине, потому что это выборы исключительно украинские, народа Украины, граждан Украины".

Видео дня

"Он точно не гражданин Украины, и поэтому он точно не будет влиять ни на что. И ни на результат, тем более", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что на выборах голосуют граждане Украины:

"Здесь можем обеспечить честные, прозрачные выборы. Здесь всегда есть представители, иностранные наблюдатели, которые фиксируют легитимность выборов. Также, безусловно, есть практика зарубежных голосований".

Голосование за рубежом

В то же время в нынешней ситуации, подчеркнул он, "если мы дойдем или когда мы дойдем до выборов, то немного будет осложненность из-за количества украинцев, но для этого есть все задачи Министерству иностранных дел, они уже этим начали заниматься".

"Они имеют контакты с нашими партнерами за рубежом. Для этого нужно подходить относительно возможной инфраструктуры за рубежом, чтобы это было комфортно для голосования", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что "выборы могут быть тогда, когда есть безопасность для их проведения, и, тогда я думаю, что и большое количество украинцев из-за рубежа приедет в Украину".

Голосование на оккупированных территориях

"На неконтролируемых Украиной территориях, временно оккупированных, не могут проводиться выборы, потому что понятно, как они будут проводиться. Как всегда это делает Россия. Она сначала говорит о результате даже своих внутренних выборов, а потом подсчитывает уже голоса", - подчеркнул он.

От чего зависит проведение выборов

Зеленский добавил, что выборы зависят от двух вещей: безопасности и законодательства:

"Если во время войны, - законодательство надо каким-то образом... Находить шаги по изменениям. Но с безопасностью надо что-то делать. Это самое главное. Возможности украинцев проголосовать", - сказал Зеленский и добавил, что проголосовать должны и военнослужащие, которые защищают государство.

Говоря о вопросах безопасности, президент отметил, что "мы говорили уже с американскими партнерами - они поднимали этот вопрос". "Если нарушают, значит, знают, как помочь нам обеспечить безопасные выборы. Это прежде всего может быть прекращение огня или окончание уже войны, или прекращение огня как минимум на время выборов", - отметил он.

Путин о выборах в Украине

Как сообщалось, ранее Путин заявил, что "готов подумать" о том, чтобы прекратить наносить удары вглубь территории Украины на время выборов.

Он выразил мнение, что граждане Украины, проживающие в России, имеют также право голосования. Путин привел данные, согласно которым на территории России якобы проживает от 5 до 10 миллионов граждан Украины.

