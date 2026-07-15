30 тысяч долларов за 'правильный' раздел имущества: в Киеве на взятке разоблачили адвоката

Юрист пообещал за деньги оказать влияние на судью.

В Киеве разоблачили адвоката, который вымогал 30 тысяч долларов США у участницы имущественного спора, рассматриваемого в одном из столичных судов. Как сообщили в СБУ, за эту сумму взятки юрист обещал незаконно повлиять на решение судьи о разделе супружеского имущества в пользу клиентки. Для убедительности юрист уверял женщину, что имеет личные связи в судебной инстанции.

"Сотрудники СБУ зафиксировали преступления фигуранта и задержали его "на горячем" возле одного из рынков Киева во время передачи неправомерной выгоды. В ходе обысков по месту работы и проживания фигуранта обнаружены доказательства его противоправной деятельности", – говорится в сообщении.

Адвокату сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды). Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, подчеркнули в Службе безопасности.

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В полиции Киева сообщили некоторые другие детали инцидента. Так, по ее данным, правоохранители установили, что к 34-летнему адвокату обратилась женщина за правовой помощью по вопросу раздела совместного имущества супругов после развода.

Во время встречи юрист заявил, что якобы может повлиять на судью одного из районных судов столицы, рассматривающего дело, и обеспечить принятие решения в ее пользу. В частности, он пообещал, что женщина получит в собственность трехкомнатную квартиру, денежную компенсацию за половину стоимости автомобиля и доли в двух объектах незавершенного строительства.

"За свои "услуги" фигурант требовал 30 тысяч долларов, объясняя, что эти средства якобы необходимы для положительного решения вопроса. В дальнейшем адвокат поддерживал связь с женщиной, сообщал ей о ходе судебного разбирательства и настаивал на передаче средств до следующего судебного заседания", – рассказали в полиции.

Во время личной встречи дельц получил от женщины 30 тысяч долларов, после чего был задержан на месте правоохранителями в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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