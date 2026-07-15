Популярная певица отказалась от отношений после начала войны и назвала причину

Исполнительница сделала откровенное признание.

Украинская певица Sowa (настоящее имя – Диана Горбяк) призналась, свободно ли сейчас её сердце.

"Иногда хочется влюбленности, красивой истории, близости. Но строить отношения только для того, чтобы не быть одной, – это точно не моя история. Сейчас в моей жизни нет ни сильных чувств, ни даже легких увлечений. И мне комфортно сосредоточиваться на своих делах", – отметила артистка в комментарии УНИАН.

При этом певица добавила, что не спешит строить романтические отношения, особенно после начала широкомасштабной войны.

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"Мне кажется, мы все стали более тревожными и эмоционально истощёнными. Сегодня для меня наибольшую ценность представляют спокойствие, стабильность и люди, рядом с которыми не нужно играть какую-то роль. Война научила беречь себя эмоционально", – подчеркнула певица.

По словам Sowa, она не закрывается от людей, но очень избирательно впускает кого-то в свое личное пространство, к тому же ей банально лень заниматься поиском отношений сейчас:

"Меня часто можно встретить на различных мероприятиях, но большую часть времени я люблю проводить дома. Я открыта для общения, люблю новые знакомства, однако очень осторожно подпускаю людей близко к себе. И, пожалуй, мне еще и просто лень специально искать отношения".

Напомним, ранее УНИАН писал о том, как Sowa впервые откровенно рассказала о потере дома из-за большой войны.

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