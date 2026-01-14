Евросоюз станет 'военной державой', – президент Еврокомиссии

За последние месяцы политический блок уже увеличил свои оборонные возможности.

Европейский Союз разрабатывает собственную стратегию безопасности. Такое заявление сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Euractiv.

Политический блок стремится повысить оборонный потенциал. Во время закрытого заседания Европарламента фон дер Ляйен заявила, что ЕС станет "военной державой".

"Мы знаем, что нам нужно быть сильными, а сила – это именно то", – пояснила она.

Политик отметила, что сейчас ЕС не является военной державой. Однако блок делает шаги в этом направлении и уже в 2026 году, как ожидается, будет представлена новая стратегия безопасности ЕС.

"Раньше этого никогда не делалось, но сейчас самое время", – добавила президент ЕК.

За последние месяцы блок уже увеличил свои оборонные возможности. В частности, речь идет о программе ReArm на сумму до 800 млрд евро и совместной программе закупок SAFE, к которой присоединились 19 стран ЕС.

Страны мира вкладывают больше денег в оборону

Украина уже четвертый год сдерживает российскую агрессию. Оборона требует больших средств. Бывший глава Минобороны Денис Шмыгаль сообщал, что в 2026 году на оборону Украине нужно 120 млрд долларов. Часть этих средств ожидают от партнеров.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что страна должна увеличить свой военный бюджет. По его мнению, Вашингтон должен увеличить его до 1,5 трлн долларов в 2027 году. Оборонный бюджет США на 2026 год составляет около 1 трлн долларов.

