В ЕС начали срочную подготовку к открытию первого кластера для Украины, – СМИ

Поводом для рассмотрения этого вопроса послужили положительные результаты консультаций между техническими группами Украины и Венгрии.

В Брюсселе послы государств-членов Европейского Союза вечером 3 июня рассматривают вопрос о начале официальной процедуры открытия первого переговорного кластера "Основы" для Украины и Молдовы в рамках процесса вступления в ЕС.

Как сообщают источники издания "Европейская правда" в дипломатических кругах Брюсселя, соответствующий пункт был срочно внесен в повестку дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС непосредственно в день проведения встречи.

По предварительной информации, толчком для рассмотрения вопроса стали положительные результаты консультаций между техническими командами Украины и Венгрии. Именно венгерская сторона проинформировала Совет ЕС о достигнутом прогрессе в переговорах.

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Во время заседания послы должны обсудить результаты скрининга по кластеру №1 "Основы", а также оценить выполнение Украиной начальных условий, необходимых для открытия этого направления переговоров. Речь идет о так называемых opening benchmarks – критериях, которые страна-кандидат должна выполнить перед началом полноценных переговоров по отдельному кластеру.

В случае положительного результата обсуждения Европейский Союз может официально начать подготовку к открытию первого переговорного кластера как для Украины, так и для Молдовы.

По данным дипломатических источников, межправительственная конференция, на которой может быть объявлено об открытии первого кластера, может состояться уже 15 или 16 июня. Речь идет именно о кластере "Основы", который охватывает ключевые вопросы верховенства права, функционирования демократических институтов, государственного управления и экономических реформ.

В то же время украинская сторона настаивает на более быстром продвижении переговорного процесса и призывает ЕС открыть в июне все кластеры переговоров о будущем членстве Украины в Евросоюзе.

Процесс вступления Украины в Евросоюз

Напомним, Европейская комиссия ранее предложила открыть первый "кластер" переговорных разделов по членству Украины и Молдовы в ЕС. Сообщалось, что ЕС представит это предложение на встрече министров по делам Европы в Брюсселе в рамках Совета по общим вопросам.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отверг предложение канцлера Германии Фридриха Мерца об ограниченном членстве Украины в Европейском Союзе и заявил, что Украина заслуживает полноправного членства в блоке.

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