Зеленский отверг идею частичного членства Украины в Евросоюзе, - Bloomberg

Президент Украины предупредил, что колебания по поводу расширения блока будут интерпретированы Россией как слабость.

Президент Владимир Зеленский отверг идею канцлера Германии Фридриха Мерца о частичном членстве Украины в Европейском Союзе, заявив, что его страна заслуживает полноправного членства в блоке. Это подчеркивает то, что Киев не согласен на полумеры в отношении своей евроинтеграции, пишет Bloomberg.

"Мы никогда не рассматривали членство как вступление в какой-то "полу-Союз"", - написал Зеленский в письме, которое было адресовано председателю Европейского совета Антониу Коште, председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Кипра Никосу Христодулидису.

В агентстве подчеркнули, что это письмо является ясным отпором Украины предложению Мерца о том, что Украине можно предоставить "ассоциированное членство" в ЕС в качестве промежуточного шага перед полноправным вступлением в будущем.

Журналисты отметили, что Зеленский не упомянул немецкого лидера по имени, но в своем письме он неоднократно отверг "частичные решения" и предупредил, что колебания по поводу расширения блока будут интерпретированы Россией как слабость. В своем письме президент Украины подчеркнул, что Москва стремится отделить Киев от Европы.

В агентстве добавили, что в письме Зеленский также отметил, что Украина является военным активом, способным помочь обеспечить европейскую безопасность. Президент подчеркнул, что Украина не просто получает поддержку, но и вносит свой вклад в европейскую оборону.

"Было бы просто странно, если бы мы сдерживали крупнейшую антиевропейскую силу в Европе, в то время как нас самих останавливают в приемной полного членства", - говорится в письме Зеленского.

Кроме того, президент добавил в своем письме, что ни одна другая страна, стремящаяся вступить в блок, никогда не сталкивалась с сопоставимым давлением, поскольку от Украины требуют проведения экономических и правовых реформ, необходимых для получения членства, в то же время ведя борьбу в крупнейшей войне в Европе со времен Второй мировой войны.

Также Зеленский отметил, что предыдущие раунды расширения ЕС показали, что странам можно дать время на интеграцию после вступления. Он подчеркнул, что сложная геополитическая ситуация в Европе является аргументом в пользу ускорения процесса вступления в блок.

"Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском Союзе, но оставалась без права голоса", - резюмировал Зеленский в письме.

Мерц предложил Украине "ассоциированное членство" в ЕС - что известно

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине роль в структурах Европейского Союза в качестве промежуточного шага к членству в блоке.

В своем письме к лидерам Евросоюза Мерц предложил предоставить Украине новый статус "ассоциированного члена", что позволило бы украинским чиновникам участвовать в саммитах ЕС и министерских встречах, однако не голосовать на них. Также канцлер Германии предложил членам блока взять на себя "политическое обязательство" применять к Украине положения о взаимной помощи, "чтобы создать существенную гарантию безопасности".

