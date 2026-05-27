В Брюсселе обнародовали график рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС, - Euractiv

Европейская комиссия предложит открыть первый "кластер" переговорных глав по вопросу членства Украины и Молдовы в ЕС 16 июня. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник изданию Euractiv.

Комиссия представит это предложение на встрече министров по делам Европы в Брюсселе в рамках Совета по общим вопросам.

Отмечается, что этот график позволит лидерам ЕС одобрить этот шаг на заседании Европейского совета в Брюсселе двумя днями позже.

До сих пор прогресс в вопросе вступления Украины в ЕС тормозился, главным образом, Венгрией. Виктор Орбан, бывший премьер-министр, последовательно блокировал любые попытки продвинуть заявку Украины на членство в ЕС. Но после 16 лет пребывания у власти он был смещен в результате парламентских выборов в Венгрии в марте. Не одобряя членство Украины в ЕС, новое венгерское правительство заявило о более взвешенном подходе.

Ожидается, что новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр посетит Брюссель в конце этой недели и свяжет свою поддержку с требованиями разблокировки европейских фондов, замороженных из-за нарушений законодательства ЕС при правительстве Орбана.

Издание пишет, что точные условия членства Украины и Молдовы в ЕС остаются предметом обсуждения.

Во вторник министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отверг предположения о том, что Украина может присоединиться к Европейской экономической зоне в качестве шага к полноправному членству в ЕС. Соглашение о создании ЕЭЗ распространяет действие единого рынка ЕС на страны, не входящие в ЕС: Норвегию, Исландию и Лихтенштейн. Эйде сказал:

"Это очень своеобразное соглашение. У него есть свои плюсы и минусы - я не уверен, что стал бы рекомендовать его создание".

Процесс, управляющий всеми

Отмечается, что хотя условия членства вызывают споры, процесс вступления в ЕС ясен. Переговоры о вступлении в ЕС разделены на шесть так называемых "кластеров", группирующих области или "главы" права ЕС в широкие тематические политические области.

Открытие каждого кластера требует единогласного одобрения всех 27 правительств стран ЕС, а право вето может также остановить прогресс переговоров, если страны-кандидаты будут признаны отступающими от реформ.

Первый такой "кластер" в переговорах касается важнейших демократических, экономических и институциональных основ ЕС. Хотя он открывается первым, он также закрывается последним. Ожидается, что оставшиеся кластеры для Украины и Молдовы будут открыты в июле.

Вступление Украины в Евросоюз

В апреле комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ожидает начала переговоров по первому "кластеру" переговоров Украины после завершения переходного периода в Венгрии, возможно, во время председательства Кипра в ЕС, которое продлится до конца июня.

На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что Украина может присоединиться к ЕС в качестве "ассоциированного члена" без полных прав голоса. Эта идея была отвергнута Киевом несколько дней спустя.

