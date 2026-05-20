Прямые переговоры Евросоюза и России: генсек НАТО сделал заявление

Рютте не стал как-либо оценивать кандидатуру бывшего премьер-министра Италии Марио Драги на роль переговорщика от ЕС.

Евросоюз должен самостоятельно определиться и принять решение относительно прямых переговоров с Россией о прекращении войны против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе. При этом кандидатуру бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, которого предлагают на роль переговорщика от Европы, Рютте оценивать отказался.

"Марио Драги – мой близкий личный друг, но я не собираюсь комментировать, кто должен взять на себя эту роль. Во-первых, ЕС должен определиться с ролью, которую хочет играть. И если ответ будет положительным, тогда должны быть дебаты о том, кто может выполнять эту роль", – высказал свою точку зрения Рютте.

По данным издания Politico, в Евросоюзе продолжаются консультации по назначению переговорщика для участия в мирных переговорах между Украиной и Россией вместо представителей США.

В обсуждениях вероятных кандидатур фигурируют имена бывшей канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги.

Меркель уже заявила, что не желает участвовать в таких переговорах, поскольку, по ее мнению, Евросоюз не использует все свое дипломатическое влияние для содействия прекращению войны РФ против Украины.

При этом в РФ заявили, что не возражали бы, чтобы переговорщиком от ЕС стал бывший канцлер Германии Герхард Шредер. В Евросоюзе ответили, что Шредер не может быть их переговорщиком.

