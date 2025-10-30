За Кудрицкого внесли залог в размере 13,7 млн гривень.

За бывшего председателя правления государственного предприятия национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого внесли залог в размере 13,7 млн гривень. Об этом сообщило "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

"За Кудрицкого внесли залог в размере 13,7 млн гривень", - отметил источник.

Напомним, что 28 октября Кудрицкого задержали сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР). Его задержали по подозрению в мошенническом завладении средствами "Укрэнерго". По словам правоохранителей, схему организовал львовский бизнесмен, которого ранее ГБР разоблачило на закупке некачественной одежды для нужд Вооруженных сил Украины на более чем один миллиард гривень.

По данным следствия, в 2018 году во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций южной и западной энергосистемы чиновник госпредприятия вступил в сговор с представителями частной компании

По результатам закупок между сторонами было заключено два договора на общую сумму более 68 миллионов гривень. После этого государственное предприятие перечислило подрядчику более 13 с половиной миллионов гривень авансовых платежей, которые злоумышленники присвоили без намерения выполнять взятые на себя обязательства.

Следствие также установило факты подделки документов, которые подавались для государственной регистрации юридического лица, которое использовалось в преступной схеме.

Кудрицкому избрали меру пресечения - что известно

29 октября Печерский райсуд Киева избрал для Кудрицкого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой выйти под залог.

Согласно решению суда, под стражей Кудрицкий должен был быть до 26 декабря 2025 года или выйти под залог в размере 13 миллионов 730 тысяч гривень.

Сам Кудрицкий, комментируя такое решение суда, заявил, что объявленное ему подозрение является "абсурдным и необоснованным".

