Печерский райсуд Киева избрал для бывшего председателя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкогомеру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой выйти под залог.

Согласно решению суда, под стражей Кудрицкий будет до 26 декабря 2025 года или выйти под залог размером 13 миллионов 730 тысяч гривень.

Владимира Кудрицкого и львовского бизнесмена Игоря Гринкевича подозревают в присвоении средств "Укрэнерго" в ходе тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы в 2018 году.

