ГБР задержало экс-главу 'Укрэнерго' Кудрицкого: подозревают в мошенничестве

Владимир Кудрицкий был председателем правления "Укрэнерго" в 2020-2024 годах.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали бывшего руководителя электроэнергетического предприятия "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Об этом сообщают в Государственном бюро расследований.

"Работники ГБР сообщили о подозрении львовскому бизнесмену и задержали бывшего председателя правления "Укрэнерго" по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия национальной энергетической компании "Укрэнерго", - говорится в заявлении Государственного бюро расследований.

По словам правоохранителей, схему организовал львовский бизнесмен, которого ранее ГБР разоблачило на закупке некачественной одежды для нужд Вооруженных сил Украины на более чем один миллиард гривен.

Видео дня

"По данным следствия, в 2018 году во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций южной и западной энергосистемы чиновник госпредприятия вступил в сговор с представителями частной компании", - сообщает ГБР.

По результатам закупок между сторонами было заключено два договора на общую сумму более 68 миллионов гривен. После этого государственное предприятие перечислило подрядчику более 13 с половиной миллионов гривен авансовых платежей, которые злоумышленники присвоили без намерения выполнять взятые на себя обязательства.

Следствие также установило факты подделки документов, которые подавались для государственной регистрации юридического лица, которое использовалось в преступной схеме.

"Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавили в Государственном бюро расследований.

Владимир Кудрицкий. Справка УНИАН

Владимир Кудрицкий был председателем правления "Укрэнерго" в 2020-2024 годах.

30 августа во время заседания ставки Верховного главнокомандующего ему рекомендовали написать заявление об увольнении по собственному желанию. Это связывали с недостаточной защитой энергетических объектов. 2 сентября наблюдательный совет уволил Кудрицкого с должности главы НЭК "Укрэнерго".

21 октября сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обысками к Владимиру Кудрицкому. По сообщению СМИ, следственные действия проводились по факту злоупотребления служебным положением и завладения средствами госкомпании.

Вас также могут заинтересовать новости: