Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, юрист-международник Александр Мережко скептически настроен относительно результата следующего раунда переговоров между США и РФ по прекращению огня в Украине.
Так, на вопрос, каких результатов стоит ожидать, он в интервью "Свобода.Ранок" ответил: "Трудно сказать, потому что я довольно скептически настроен по одной простой причине. Мы уже видели, что Путин, хотя на словах будто бы выступает перед администрацией Трампа за перемирие, но его действия свидетельствуют совсем о другом. То есть кремлевский диктатор, как всегда, использует ту же модель: он говорит "да", но на самом деле, на деле делает совсем другое. И показательным было, когда он заявил, что нибо-то отдал приказ о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и буквально в течение следующего часа интенсивно начал бомбардировку украинских гражданских объектов".
Мережко добавил, что не имеет надежды и ожиданий на то, что будет достигнут какой-то положительный результат и что этого "результата" Путин будет придерживаться.
По его словам, мы сейчас наблюдаем, что США "выдают желаемое за действительное". Он отметил, что им хотелось бы, чтобы Путин дал хотя бы какие-то признаки соблюдения режима прекращения огня в отношении критической инфраструктуры, энергетической.
"США, возможно, находятся еще под иллюзиями, что с лидером Кремля можно договориться. И возможно им надо какое-то время, чтобы понять, что это абсолютно недоговороспособное существо", - сказал Мережко.
Он также прокомментировал ожидания спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа от новых переговоров, о которых тот сказал в интервью Фокс Ньюз - о "реальном прогрессе" в переговорах, особенно в части прекращения огня в Черном море, от чего можно будет перейти к полному прекращению "огня для всех видов".
Мережко подчеркнул, что не следует забывать историю "минских" договоренностей.
"Это было уже десятки раз, когда было прекращение огня, а потом Путин устраивал провокации, обвинял Украину и продолжал боевые действия. То есть по сути это будет повторяться. И к большому сожалению, рассчитывать на то, что что-то изменится, что Путин изменился, это очень наивно, мне кажется", - сказал Мережко.
Что известно относительно переговоров России с США
Как сообщал УНИАН, сегодня американские и российские официальные лица начали новые переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Накануне в Саудовской Аравии также состоялись переговоры делегаций США и Украины. Министр обороны Рустем Умеров после них сказал, что "разговор был конструктивным и содержательным - обсудили ключевые вопросы, в частности, в энергетической сфере".
По информации СМИ, перед сегодняшними переговорами с РФ стало известно, что делегация США будет добиваться прогресса в вопросе прекращения огня в Черном море и широкого прекращения насилия в Украине.