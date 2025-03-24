Нардеп Александр Мережко напомнил историю "минских договоренностей" и добавил, что "очень наивно" после этого рассчитывать, что что-то изменится, что Путин изменился.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, юрист-международник Александр Мережко скептически настроен относительно результата следующего раунда переговоров между США и РФ по прекращению огня в Украине.

Так, на вопрос, каких результатов стоит ожидать, он в интервью "Свобода.Ранок" ответил: "Трудно сказать, потому что я довольно скептически настроен по одной простой причине. Мы уже видели, что Путин, хотя на словах будто бы выступает перед администрацией Трампа за перемирие, но его действия свидетельствуют совсем о другом. То есть кремлевский диктатор, как всегда, использует ту же модель: он говорит "да", но на самом деле, на деле делает совсем другое. И показательным было, когда он заявил, что нибо-то отдал приказ о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и буквально в течение следующего часа интенсивно начал бомбардировку украинских гражданских объектов".

Мережко добавил, что не имеет надежды и ожиданий на то, что будет достигнут какой-то положительный результат и что этого "результата" Путин будет придерживаться.

Видео дня

По его словам, мы сейчас наблюдаем, что США "выдают желаемое за действительное". Он отметил, что им хотелось бы, чтобы Путин дал хотя бы какие-то признаки соблюдения режима прекращения огня в отношении критической инфраструктуры, энергетической.

"США, возможно, находятся еще под иллюзиями, что с лидером Кремля можно договориться. И возможно им надо какое-то время, чтобы понять, что это абсолютно недоговороспособное существо", - сказал Мережко.

Он также прокомментировал ожидания спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа от новых переговоров, о которых тот сказал в интервью Фокс Ньюз - о "реальном прогрессе" в переговорах, особенно в части прекращения огня в Черном море, от чего можно будет перейти к полному прекращению "огня для всех видов".

Мережко подчеркнул, что не следует забывать историю "минских" договоренностей.

"Это было уже десятки раз, когда было прекращение огня, а потом Путин устраивал провокации, обвинял Украину и продолжал боевые действия. То есть по сути это будет повторяться. И к большому сожалению, рассчитывать на то, что что-то изменится, что Путин изменился, это очень наивно, мне кажется", - сказал Мережко.

Что известно относительно переговоров России с США

Как сообщал УНИАН, сегодня американские и российские официальные лица начали новые переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Накануне в Саудовской Аравии также состоялись переговоры делегаций США и Украины. Министр обороны Рустем Умеров после них сказал, что "разговор был конструктивным и содержательным - обсудили ключевые вопросы, в частности, в энергетической сфере".

По информации СМИ, перед сегодняшними переговорами с РФ стало известно, что делегация США будет добиваться прогресса в вопросе прекращения огня в Черном море и широкого прекращения насилия в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: