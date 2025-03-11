Теперь Вашингтон будет ждать ответа Москвы.

Сегодня в городе Джидда, Саудовская Аравия, состоялись переговоры между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки. Во время встречи представители стран достигли ряда важных договоренностей. УНИАН собрал главные заявления обеих сторон.

Прекращение огня

Согласно совместному заявлению, Киев готов принять предложение США и немедленно ввести 30-дневный режим прекращения огня с возможностью продления. Главным условием является принятие и одновременное выполнение прекращения огня Российской Федерацией.

Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил журналистам, что стороны обсудили с американцами гарантии безопасности и "существенные детали того, как эта война будет окончательно прекращена". Теперь США планируют провести консультации с российской стороной, министрами иностранных дел стран "Большой семерки" и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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Госсекретарь Марко Рубио заявил, что теперь "мяч" находится на стороне России. По его словам, прекратить эту войну военным путем невозможно, а прежде чем прибегнуть к переговорам необходимо прекратить стрелять друг в друга:

"И это то, что президент хотел видеть, и это обязательство, которое мы получили сегодня от украинской стороны, - их готовность сделать это. Очевидно, что теперь это будет передано россиянам по многочисленным каналам. И мы надеемся, что россияне скажут "да".

Возобновление поставок оружия Украине

На встрече постановили, что Соединенные Штаты Америки немедленно отменят паузу в обмене разведданными и возобновят помощь Украине в сфере безопасности.

Обмен пленными

Во время переговоров делегации обсуждали обмен военнопленными, освобождение гражданских украинцев и возвращение принудительно перемещенных из Украины детей. Впоследствии Рубио сказал, что во время непосредственных переговоров придется решить множество проблем, в том числе гуманитарных.

Соглашение об ископаемых

Американский и украинский президенты договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины.

Переговорный процесс

Обе стороны должны определить состав переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который будет обеспечивать долгосрочную безопасность Украины. Киев подчеркнул, что в этом процессе должны участвовать европейские партнеры.

Заявления президентов

Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона предлагала на встрече ввести перемирие в небе и на море, а также освободить пленных. США предложили 30-дневное прекращение огня и по всей линии фронта. Украина согласилась, поэтому теперь США должны убедить Россию сделать то же самое. Режим "тишины" заработает, если Москва согласится на это:

"Украина готова к миру. Свою готовность прекратить войну или продолжать войну должны показать в России. Пришло время для полной правды. Я благодарю всех, кто помогает Украине".

Дональд Трамп сказал, что надеется на достижение полного прекращения огня уже в ближайшие дни. Также он анонсировал разговор с кремлевским правителем Путиным и встречу с российскими представителями.

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, вчера президент Зеленский прибыл в страну и встретился с принцем Королевства Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Позже он сообщил, что украинская делегация остается там для переговоров.

Украинскую делегацию возглавлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В ее состав также входили министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель председателя ОП Павел Палиса.

Встреча проходила на фоне ухудшения отношений между странами. Напомним, недавно Трамп приостановил предоставление военной помощи и обмен разведданными с Украиной.

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