Переговоры направлены на достижение прогресса в широком прекращении огня в Украине.

Американские и российские официальные лица начали закрытые переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya. Телеканал отметил, что переговоры направлены на достижение прогресса в широком прекращении огня в Украине, причем Вашингтон рассматривает соглашение о прекращении огня в Черном море, прежде чем достичь более широкого соглашения.

По данным росСМИ, перед переговорами помощник российского диктатора Юрий Ушаков сообщал, что на переговорах будет поднят вопрос безопасности в Черном море.

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Представитель Кремля Дмитрий Песков размыто говорил, что кроме восстановления зерновой сделки, будут обсуждаться другие "нюансы" и "аспекты" прекращения войны против Украины.

Переговоры о прекращении войны в Украине

23 марта в Саудовской Аравии также состоялись переговоры делегаций США и Украины. После них министр обороны Рустем Умеров сказал, что "разговор был конструктивным и содержательным - обсудили ключевые вопросы, в частности, в энергетической сфере".

Перед переговорами с РФ стало известно, что делегация США будет добиваться прогресса в вопросе прекращения огня в Черном море и широкого прекращения насилия в Украине.

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