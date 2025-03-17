Украина не пойдет на те шаги, которые урезают ее суверенитет, говорят в Раде.

Украина не согласиться на ограничение своего суверенитета в рамках мирного договора с Россией. Об этом в интервью BBC заявивл глава комитета по международной политике Верховной рады Александр Мережко.

Он отметил, что у Киева есть пределы того, как далеко он готов зайти для прекращения войны с Россией. В частности, по словам Мережко, есть "три очень твердые красные линии":

Территориальная целостность. Украина никогда не согласится ни на какие территориальные уступки, и это "не подлежит обсуждению".

Членство Украины в НАТО и других международних организацииях. Путин не должен решать в этом вопросе за саму Украину.

Обороноспособность. Киев не может согласиться на трнебования Путина о сокращении украинской армии.

Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, уже несколько стран выразили готовность отправить своих миротворцев в Украину. Как заявили в Лондоне, в целом "коалиция желающих" уже насчитывает 30 стран, среди которых часть будет помогать без отправки войск в Украину.

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На это крайне резко отреагировали в Кремле. Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал такие обсуждения "опасной тенденцией". Присутсвие миротворцев в Украине он считает "дополнительной первопричиной конфликта".

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