Украина готовит обращение в Международный уголовный суд из-за давления и преследования СМИ в Крыму

Более 20 работников украинских и иностранных СМИ претерпели серьезные нарушения своих прав в Крыму.

Прокуратура автономной республики Крым совместно с Украинским Хельсинским союзом по правам человека готовит еще одно сообщение до Офиса прокурора Международного уголовного суда за преследование журналистов в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры полуострова.

В обращении будут показаны факты преследования журналистов на территории оккупированного Крыма.

В прокуратуре отмечают, что активная фаза оккупации сопровождалась давлением на СМИ, которые объективно освещали события на полуострове. Более 20 журналистов, блогеров, сотрудников украинских и иностранных СМИ претерпели серьезные нарушения своих прав.

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«Такая негативная тенденция продолжается на полуострове до сих пор, деятельность СМИ постоянно находится в поле зрения оккупационных "правоохранительных органов"», - отметил прокурор АР Крым Игорь Поночовный.

Он отметил, что в уголовных процессах прокуратуры автономии содержатся многочисленные факты преследования журналистов и их семей, проведение незаконных обысков, задержаний, обвинений в экстремистской деятельности, привлечения к уголовной ответственности, блокирование альтернативных источников информации.

«Отсутствие независимых СМИ, жесткий контроль за информацией, цензура, манипуляции и пропаганда — реальная ситуация со свободой слова на оккупированном полуострове», — подчеркивает прокурор.

Как сообщал ранее УНИАН, Украина инициирует создание международной платформы по деоккупации Крыма.

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