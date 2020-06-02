Украина инициирует создание международной платформы по деоккупации Крыма – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что вопрос Крыму всегда будет находиться среди приоритетных, пока Крым не будет деоккупирован и не вернется в состав Украины.

Украина инициирует создание международной платформы по деоккупации Крыма.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время совместной с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом пресс-конференции в Берлине.

«Что касается Крыма - это вопрос, который мы ставим на переговорах в различных форматах, и нас интересуют прежде всего два элемента. Элемент номер один - защита прав человека в оккупированном Крыму и, в связи с этим, освобождение лиц, которых незаконно удерживает РФ... Вы знаете, что абсолютное большинство из них - крымские татары. Здесь речь идет о целенаправленной политике», - заявил он.

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По словам Кулебы, второй элемент является глобальным.

«Речь идет о том, в каком формате мы будем обсуждать ситуацию в Крыму и его неизбежную деоккупацию с нашими международными партнерами», - отметил глава МИД.

Кулеба отметил, что недавно на пресс-конференции этот вопрос комментировал президент Украины Владимир Зеленский, и этот вопрос так же является актуальным и для внешнеполитического ведомства.

«С нашими партнерами мы будем говорить о том, в каком именно формате нам наладить этот диалог и как должна выглядеть международная платформа относительно Крыму, и эта тема будет предметом нашего разговора с господином Маасом и в дальнейшем», - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что вопрос Крыма всегда будет находиться среди приоритетных, пока Крым не будет деоккупирован и не вернется в состав Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июня, Верховная Рада обратилась к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, правительствам и парламентам государств мира с призывом принять дополнительные меры, направленные на продолжение политики непризнания аннексии Крыма и ввести международный мониторинг их полного соблюдения.

Также ВР призвала международное сообщество ужесточить давление на Российскую Федерацию, используя все возможные санкционные и политико-дипломатические и экономические механизмы, с целью прекращения нарушений Россией фундаментальных принципов международного права и требований международного сообщества, в частности, деоккупации, восстановления государственного суверенитета Украины над АР Крым и прилегающими водами Черного и Азовского морей.

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