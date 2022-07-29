Также суд постановил, что сумма залога, которая ранее была внесена Александром Тупицким, должна перейти к государству.

Суд избрал экс-председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"Суд избрал для бывшего председателя Конституционного суда Украины меру пресечения в виде содержания под стражей, это позволяет ходатайствовать о его экстрадиции из Австрии", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что такое решение принял Подольский райсуд Киева.

"Этим же определением суда обращена в доход государства сумма залога, ранее примененного в отношении обвиняемого", - отметили в ГБР.

Напоминается, что по материалам бюро 27 мая 2022 года экс-председатель КС был объявлен в международный розыск, поэтому это судебное решение дает возможность стороне обвинения ходатайствовать перед судом о выдаче (экстрадиции) обвиняемого в Украину.

Также указано, что 25 мая 2021 года следователи Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении Тупицкого.

Дело Тупицкого-что известно

Как сообщал УНИАН, в 2021 году Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда. Глава государства назвал Тупицкого и Касминина "лицами, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины".

В июле прошлого года Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Напомним, Тупицкий является фигурантом нескольких уголовных производств, в частности, о подкупе свидетеля; о предоставлении ложных показаний в деле по завладению имущественными активами Зуевского энергомеханического завода, а также о незаконном использовании ключа электронной подписи платежных документов КС.

В частности, в октябре 2018 года обвиняемый в интересах своего знакомого – бывшего Председателя Высшего хозяйственного суда Украины (в розыске), подкупил свидетеля, чтобы он отказался от дачи показаний либо давал заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с завладением активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

Кроме того, по версии следствия, в течение 2018 - 2019 годов обвиняемый неоднократно, из корыстных побуждений, предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты в отношении особо тяжкого преступления.

Экс-председатель КС обвиняется в даче заведомо ложных показаний, соединенных с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК) и подкупе свидетеля с целью дачи заведомо ложных показаний (ст. 386 УК Украины).

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В апреле 2022 года в ГБР сообщили, что Тупицкий бежал в Австрию. После этого его объявили в международный розыск.

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