Также в Секретариате КСУ не видят оснований для отказа Тупицкому и Касминину в пользовании государственным имуществом и служебными автомобилями.

Исполняющий обязанности главы Секретариата Конституционного суда Украины Лариса Бирюк заявляет об отсутствии оснований для прекращения выплаты зарплаты Александру Тупицкому и Александру Касминину, уволенным указом президента с должности судей КСУ.

Об этом говорится в письме Бирюк заместителю председателя КСУ Сергею Головатому, которым располагает УНИАН.

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Она отмечает, что ознакомилась с поручением Головатого прекратить выплату зарплаты Тупицкому и Касминину.

По ее словам, указы президента, которыми были назначены Тупицкий и Касминин на должности судей КСУ, являются актами индивидуального действия, а основания для прекращения полномочий судей или увольнения их с должностей определяются Конституцией и законом "О Конституционном суде Украины".

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Бирюк отмечает, что в ст. 149-1 Конституции содержится исчерпывающий перечень оснований для прекращения полномочий судьи КСУ. Кроме того, добавляет чиновница, решение об увольнении с должности судьи КСУ принимается не менее чем двумя третями конституционного состава суда. В случае наступления предусмотренных Конституцией обстоятельств для прекращения полномочий судьи КСУ, председатель КСУ или его заместитель, или судья, который выполняет обязанности председателя КСУ, издает распоряжение о прекращении трудовых отношений с судьей.

"Отсутствие соответствующего акта о прекращении трудовых отношений обуславливает отсутствие правовых оснований для прекращения начисления выплаты судьям КСУ Тупицкому и Касминину вознаграждения судей КСУ", - отмечает в своем письме Бирюк.

Также и. о. главы Секретариата КСУ направила Головатому еще одно письмо относительно его требования лишить Тупицкого и Касминина права пользоваться служебными автомобилями и государственным имуществом.

Изложив ту же аргументацию, Бирюк отметила, что нет правовых оснований для отказа в возможности пользования Тупицким и Касмининым государственным имуществом и служебными автомобилями.

Напомним, сегодня, 30 апреля, Головатый распорядился не платить Касминину и Тупицкому заработную плату, а также лишить их права пользоваться служебными автомобилями.

Конституционный кризис в Украине

27 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда. Глава государства назвал Тупицкого и Касминина «лицами, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины».

16 апреля Зеленский заявил, что процесс перезагрузки Конституцийного суда «на правильном пути».

22 марта постоянный представитель ВР в Конституционном суде, заместитель председателя парламентской рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса, народный депутат от «Слуги народа» Ольга Совгиря сообщила, что Венецианская комиссия дала положительную оценку законопроекта «О конституционной процедуре» (№4533). Комиссия, в частности, поддерживает необходимость внедрения автоматизированной системы, которая будет осуществлять распределение дел между судьями автоматически, что позволит избежать политического влияния на распределение дел в суде. Комиссия также поддерживает предложение определить границы полномочий Конституционного суда, запретив ему признавать неконституционными законы, которые не были обжалованы в суде в установленном порядке.

13 апреля Кассационный суд в составе Верховного суда начал рассмотрение дела по иску Тупицкого к президенту Украины о признании противоправным и недействительным указа президента о временном приостановлении его полномочий как судьи КСУ.

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Автор: Дмитрий Хилюк