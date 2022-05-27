Прокуроры подали такое ходатайство в связи с систематическим уклонением обвиняемого от суда.

Бывшего главу КСУ Александра Тупицкого, обвиняемого в совершении ряда уголовных правонарушений, объявили в международный розыск.

Как сообщает Офис генерального прокурора, прокуроры подали такое ходатайство в связи с систематическим уклонением обвиняемого от суда.

Правоохранители установили, что 17 марта 2022 года обвиняемый, не имея законных оснований для выезда из Украины в условиях военного положения, с нарушением установленного законодательством порядка, без прохождения пограничного и таможенного контроля, пересек государственную границу Украины в районе пункте пропуска "Косино" в Закарпатской области.

"Сейчас находится на территории Австрийской Республики. Эти обстоятельства являются предметом досудебного расследования в отдельном производстве", - отметили в ОГП.

Как писал УНИАН, 25 мая обвинительный акт в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого был направлен в Подольский районный суд Киева.

По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемый в интересах своего знакомого – бывшего Председателя Высшего хозяйственного суда Украины (в розыске), подкупил свидетеля, чтобы он отказался от дачи показаний либо давал заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с завладением активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

Кроме того, по версии следствия, в течение 2018 - 2019 годов обвиняемый неоднократно, из корыстных побуждений, предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты в отношении особо тяжкого преступления.

Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что бывший председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий должен был принять участие в легитимизации беглого президента Виктора Януковича после нападения России на Украину 24 февраля.

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