Соответствующее решение сегодня приняла коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда.

Кассационный суд в составе Верховного суда признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Кассационного админсуда в составе Верховного суда Галина Гаевская.

Она подтвердила, что сегодня коллегия судей приняла решение, которым признала незаконным и отменила соответствующий указ.

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Конституционный кризис в Украине

Следствием установлено, что в октябре 2018 года в одном из кафе Киева Тупицкий, который в то время занимал должность заместителя председателя КСУ, подкупил свидетеля в уголовном производстве.

Свидетель должен был отказаться от показаний или дать "нужные" показания в пользу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который был в статусе подозреваемого.

Кроме того, по данным следствия, Тупицкий в 2018 и 2019 годах трижды давал ложные показания в пользу бывшего председателя ВХСУ по делу о противоправном завладении имущественными активами Зуевского энергомеханического завода в городе Зугрэсе Донецкой области.

Таким образом, его обвиняют даче заведомо ложных показаний, соединенных с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины), и подкупе свидетеля с целью дачи заведомо ложных показаний (ст. 386 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины Тупицкого грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности судьи КС, а затем подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Президент назвал его "лицом, которое в течение долгих лет вредило государственным интересам Украины".

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Автор: Антонина Доломанжи