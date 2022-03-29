Отстраненный глава КСУ Александр Тупицкий сбежал из Украины после начала полномасштабного вторжения российских войск.
Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".
Тупицкий пересек границу неофициально, поскольку уже тогда в стране ввели запрет на выезд мужчин призывного возраста.
В базе пограничников отсутствует отметка о выезде Тупицкого из Украины.
22 февраля Тупицкий прилетел из Турции в Украину – и с тех пор, согласно официальным данным, границу не пересекал.
По информации "Схем", после начала наступления РФ Тупицкий вместе с семьей переехал на запад Украины в город Стрый.
Уже в разгар войны, 17 марта, жена судьи вместе с двумя детьми пересекла границу с Венгрией на BMW.
Вслед за женщиной из Украины выехал и сам Тупицкий. В распоряжении журналистов есть фото судьи в Вене. Его сняли, когда тот выходил из отеля Stefanie в центре австрийской столицы.
"Схемы" связались с Тупицким по телефону, но он бросил трубку.